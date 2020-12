Corina a cântat cu masca pe față! Cât de ciudat e la un spectacol în reguli de pandemie/FOTO Serile cu muzica live trambițate de respectivul complex hotelier, au avut loc de Craciun, insa s-au desfașurat cam așa, pe fondul recomandarilor in contextual pandemiei de coronavirus. Vedetele invitate pe scena, grupuri nu mai mult de trei persoane, au purtat masca de protecție, iar spectatorii (așezați nu mai mult de doi la fiecare masa (fiecare la distanța de celelalte), nu au avut voie sa se ridice la dans. Nici fotografiile cu artiștii nu au fost recomandate. Programul artistic propus de organizatorii sejurului de Craciun, care e inca in desfașurare, seamana cu un experiment social, nimic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta gimnasta Sandra Izbasa a fost ceruta de sotie in ziua de Craciun, ea spunandu-i "Da" lui Razvan Banica, actor si nepot al lui Stefan Banica Jr. Cei doi au o relatie din acest an, relateaza News.ro. "DA !" Cel mai special Craciun ! Am primit cel mai minunat cadou pe care și-l poate dori…

- Fosta gimnasta Sandra Izbasa a fost ceruta de sotie in ziua de Craciun, ea spunandu-i "Da" lui Razvan Banica, actor si nepot al lui Stefan Banica Jr."DA !" Cel mai special Craciun ! Am primit cel mai minunat cadou pe care si-l poate dori o femeie vreodata ! Inca de mici, cu toate visam si ne proiectam…

- "DA !" Cel mai special Craciun ! Am primit cel mai minunat cadou pe care si-l poate dori o femeie vreodata ! Inca de mici, cu toate visam si ne proiectam momentul in care printul descaleca de pe calul sau alb si ne marturiseste iubire vesnica ! Printul meu a facut-o in dimineata de Craciun, cu multa…

- ​Sandra Izbașa și-a anunțat fanii pe contul personal de Instagram în legatura cu cel mai important moment al Craciunului din acest an, fosta gimnasta fiind ceruta de soție de Razvan Banica (actor și nepot al lui Ștefan Banica Jr). Ce a spus Sandra pe Instagram: "DA !"…

- Sandra Izbașa, 30 de ani, dubla campioana olimpica la gimnastica, a avut parte de un Craciun de poveste. Fosta sportiva a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, actorul Razvan Banica, 28 de ani, nepotul lui Ștefan Banica. Sandra i-a raspuns afirmativ viitorului soț, care i-a și oferit inelul de logodna.…

- Autoritațile se tem de o „explozie” a cazurilor de coronavirus dupa sarbatorile de iarna și incearca sa conștientizeze populația asupra riscurilor la care se expun. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cu mult curaj, un important hotel din Poiana Brașov propune, in detrimentul recomandarilor autoritaților pentru sarbatori in contextul pandemiei de coronavirus (in care normele de siguranța și distanțarea sociala sunt și mai stricte), seri concertistice de sfarșit de an! Da, ați citit bine, este primul…

- Noi detalii ies la suprafața in „razboiul” cunoscut deja de toata lumea dintre Alex Velea și Connect-R. Dupa ce cel din urma a facut cateva marturisiri sincere despre celalalt artistul, fostul soț al Mishei a avut ceva de spus și la adresa Antoniei!