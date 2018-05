Coreea de Nord are de sâmbătă aceeaşi oră cu cea a Coreei de Sud Coreea de Nord s-a aliniat sambata la fusul orar al Coreei de Sud, a anuntat agentia de presa oficiala nord-coreeana KCNA, care scrie ca este prima masura practica luata dupa summitul istoric Nord-Sud de saptamana trecuta, transmite AFP.



In consecinta, Coreea de Nord si-a dat ora inainte cu 30 de minute.



Cele doua Corei nu mai erau pe acelasi fus orar din 2015, cand Nordul a anuntat brusc ca ora oficiala va fi data inapoi cu 30 de minute pentru a pune capat masurarii timpului impuse in urma cu peste un secol de colonizatorul japonez si a marca totodata cea de-a 70-a aniversare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

