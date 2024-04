Stiri pe aceeasi tema

- Delicioasa si usor de preparat, ciorba de loboda este nelipsita primavara de pe mesele romanilor. Bogata in vitamine, mancarea se face cat ai clipi. Reteta gustosului preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”, scrie Click.ro .Ingrediente1…

- Delicioasa si usor de preparat, ciorba de loboda este nelipsita primavara de pe mesele romanilor. Bogata in vitamine, mancarea se face cat ai clipi. Reteta gustosului preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”, scrie Click.ro .Ingrediente1…

- Ingrediente pentru aluat: (pentru o forma de tarta cu diametrul de 24 de cm) 3 galbenusuri 120 gr unt topit 105 gr zahar 300 gr faina 5 gr praf de copt Intr-un bol amestecam galbenusurile impreuna cu zaharul pana se deschid la culoare si au o consistenta spumoasa. Adaugam untul topit (si racit in prealabil)…

- Luni, 18 Martie a inceput Postul Paștelui. Acesta dureaza 48 zile, mai precis, pana in data de 4 Mai. Postul reprezinta abținerea de la anumite alimente, dar și pocaința, spovedania și pregatirea spirituala. Postul Mare reprezinta o perioada de pregatire spirituala, insa, pe langa spovedanie și pregatire…

- In credinta populara, 9 martie este ziua in care se deschid cerurile. Pentru pomenirea celor morti, in multe sate se obisnuieste sa se imparta mucenici.Regretatul gastronom Radu Anton Roman a publicat in cartea sa „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” o rețeta a preparatului traditional.Cum se fac…

- Ingrediente mucenici muntenești a la chef ScarlatescuPentru aluatul de mucenici muntenești500 de grame de faina50 de grame de drojdie200 de ml de apa calduta100 ml de uleisarezahar vanilatPentru zeama mucenicilor2-3 litri de apa350 de grame de zahar800 de grame de nuca macinata1 lingurita de scortisoaracoaja…

- Rețeta cocktail Bloody Mary - Ingrediente200 ml suc de roșii50 ml gin0,5 buc tija țelina1 lingurița suc de lime1 lingurița suc de lamaie5 picaturi sos picant din ardei iuți (Peri-Peri)praf de sare0,5 g piper mozaic boabe*Pot fi folosite și masline verzi pentru o savoare deosebita.**Cantitațile sunt…

- Daca nu ai idee cu ce desert sa ii mai surprinzi pe cei dragi, atunci noi iți propunem sa incerci aceasta rețeta de crema de zahar ars. Se prepara extrem de rapid și ai nevoie de doar cinci ingrediente.