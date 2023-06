Stiri pe aceeasi tema

- A devenit o tradiție ca in prima saptamana a lunii august, la Vaslui sa aiba loc Festivalul Internațional de Folclor „Hora din strabuni”. Organizat bienal și ajuns la a VIII-a ediție, evenimentul se va desfașura in perioada 2-6 august 2023, avand anunțate ansambluri folclorice din Serbia, Turcia, Cipru,…

- Greva generala din invatamant continua, a anuntat marti presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Simion Hancescu, la finalul discutiilor de la Palatul Victoria. Acesta a precizat ca este posibila organizarea unui miting de protest, joi, 25 mai. ‘Nu a fost o negociere, a fost…

- "Vom recastiga Casa Alba", a spus Donald Trump in fata alegatorilor sai din New Hampshire. Acesta s-a angajat joi sa-l "zdrobeasca" pe presedintele Joe Biden, a carui candidatura tocmai a fost oficializata, in alegerile din 2024, relateaza AFP.

- Targ de antreprenoriat pentru elevii din Mioveni Astazi, in sala de sport a Școlii Gimnaziale “Liviu Rebreanu” din Mioveni a fost organizat targul antreprenorial pentru elevi – ”Micul comerciant”, proiectul județean, organizat in parteneriat cu I.S.J. Argeș Elevii antreprenori și-au așteaptat rabdatori…

- Lovitura de teatru! Coreea de Sud ingroapa securea razboiului comercial cu Japonia.Coreea de Sud a anuntat luni ca va restabili Japoniei titlul de "partener comercial de incredere", la trei ani dupa ce cele doua tari si-au retras reciproc statutele preferentiale acordate, pe fondul unei dispute diplomatice,…

- Coreea de Sud, SUA și Japonia organizeaza exerciții militare, in timp ce Coreea de Nord denunța „șantajul nuclear" al americanilor. Cele trei națiuni au convenit vineri, in cadrul discuțiilor de la Washington, sa organizeze exerciții regulate de aparare antiracheta și antisubmarin, conform Mediafax.Coreea…

- In cursul zilei de 13 aprilie, reprezentanți ai 20 de companii din Județul Timiș au participat la Forumul de Afaceri și Investiții Serbia – Romania, care a avut loc la Belgrad, la sediul Camerei de Comerț și Industrie a Serbiei. Organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei in parteneriat cu…

- Instantele au dispus inceperea judecarii a 12 inculpati deferiti justitiei pentru comiterea infractiunilor de contrabanda și constituirea unui grup infracțional. Potrivit anchetatorilor, inculpatii ar fi introdus in Romania sute de mii de pachete de țigari de contrabanda. Si asta cu ajutorul vamesilor…