- La sfarșitul acestei saptamani, clubul Leii Campia Turzii va participa cu echipa U8 la meciurile din cadrul Circuitului Național de Mini Rugby ”Mihai Naca”, care se vor desfașura pe stadionul ”Gheorghe Hagi” din Constanța. Competiția este organizata de catre directorul de dezvoltare al FRR pentru Dobrogea,…

- Turdenii fac haz de necaz și ironizeaza proiectul de modernizare a centrului istoric al orașului. De curand administrația locala informa ca „...centrul istoric va deveni un punct de atracție al orașului nostru”. Aici se refera implicit la turiștii care se vor perinda prin centrul Turzii, dupa vizitele…

- Natura continua sa ne surprinda și in perioada sezonului estival. Nuanțe de verde, galben, și pete de culoare roșie se arata in lanurile de grau din zona Turzii. Imaginile au fost surprinse in apropiere de Cheile Turzii, daca in anii precedenți erau o sumedenie de maci in lanurile de cereale, abia daca…

- Ziua Copilului va fi sarbatorita și in cel mai spectaculos subteran, Salina Turda. Joi, 1 iunie, cei mai mici vizitatori se vor bucura de activitați și surprize, printre care: Concursuri Ștafete Spectacol de ventrilocie Intalnire cu Mascotele Disney Modelaj de baloane Pictura pe fața „La intrarea principala…

- De 1 iunie 2023, cu ocazia Zilei Copilului, Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii va invita in „Lumea minunata a copilariei”. „????????De 1 iunie, va așteptam in „Lumea minunata a copilariei” ????Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii va invita joi, 1 iunie 2023,…

- A mai ramas o luna pana la Cluj Pride 2023, evenimentul care scoate comunitatea LGBTQ in strada, organizat de Queer Sisterhood Cluj- Hilltop ORG și Asociația PRIDE Romania. „Va fi un moment de lupta și solidaritate pentru comunitatea LGBTQ+, oamenii marginalizați și excluși de sistemul heteronormativ…

- 220.000 de romani ar putea beneficia de voucherele noi pentru pentru renovarea casei sau schimbarea unor electrocasnice precum frigiderul, aragazul sau masina de spalat. Anunțul a fost facut de catre Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, și vizeaza familiile care au peste cinci…