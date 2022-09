Club Off-Road Bucuresti 44 (Corb44) revine in Dambovița și organizeaza DeWALT Challenge Days 2022, contand ca etapa in cadrul Campionatului National de Off-Road. Este cea de a 5-a etapa și va debuta vineri, 08 septembrie, la Șotanga. Intrecerea se va incheia duminica, 11 septembrie. Ca de fiecare data, a fost […] Articolul CORB44 revine in Dambovița cu DeWalt Challenge Days, contand ca etapa in Campionatul Național de Off-Road apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .