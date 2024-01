Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Chirila (58 de ani) iși dorește mai mult ca niciodata sa revina in calitate de antrenor in fotbalul romanesc. Tehnicianul ramas fara echipa de la inceputul anului 2021, de la desparțirea de Academica Clinceni, considera ca fotbalul din țara noastra are mare nevoie ca el sa se intoarca la meseria…

- Anul 2023 a fost bun cu fotbalul romanesc și ne-a oferit clipe minunate. Povești de neuitat despre calificari, victorii și reveniri importante, povești pe care le rezumam intr-un TOP 10 cu cele mai emoționante și importante imagini pentru fotbalul din Romania! Incepem acest top cu cea mai mare realizare…

- Chiar daca Liga 1 a intrat oficial in vacanța pana la mijlocul lunii ianuarie, „centralul” Istvan Kovacs continua sa aiba meciuri. Acesta a „fluierat” in Arabia Saudita, duelul dintre Al Ahli și Al Khaleej Se joaca fotbal in Arabia Saudita, iar Federația de acolo solicita arbitri din Romania. Iar FRF,…

- Adrian Mititelu Jr., fiul finanțatorului de la FCU Craiova, a plecat la New York in perioada sarbatorilor de iarna. El și-a schimbat look-ul și pare greu de recunoscut. Suspendat 6 luni din fotbalul romanesc, a ales sa plece in SUA in vacanța de iarna, acolo de unde a postat mai multe fotografii in…

- Dupa finalizare fazei grupelor in cele 3 competiții europene, concluzia e ca nu mai puțin de 14 țari, NU ȘI ROMANIA, care se afla in afara Top 10 in clasamentul coeficienților, au cel puțin o echipa in primavara # Romania continua sa se afle pe o poziție jenanta in ierarhia la zi a punctajelor in cupele…

- Israel și Romania se intalnesc in preliminariile EURO 2024, de la ora 21:45. Partida care ne poate duce la turneul final va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima TV. Daca nu pierde, Romania se califica matematic la EURO 2024, cu un meci inainte de finalul preliminariilor. Eric de Oliveira (37…

- mediaTRUST prezinta vizibilitatea in media a tuturor Federațiilor Sportive din Romania, in perioada 1 – 30 septembrie 2023. In luna septembrie, Federația Romana de Ciclism urca pe locul 4 in clasamentul celor mai mediatizate Federații Sportive din Romania. Fotbalul, Canotajul și Tenisul ocupa primele…

- Gabriel Torje (33 de ani) joaca in Liga 2, la Concordia Chiajna, dar iși amintește cu placere de primii pași facuți in fotbal, de debutul in fotbalul mare la Poli Timișoara sub comanda lui Gheorghe Hagi, un antrenor care i-a schimbat cariera in mai multe randuri Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” poate…