Baiatul in varsta de 10 ani, dat disparut dupa ce a plecat la joaca si nu s-a mai intors acasa, a fost gasit in Dunare. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj a anuntat ca trupul copilului a fost descoperit la o distanta de peste doi kilometri de zona indicata de unde ar fi intrat in