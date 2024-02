Stiri pe aceeasi tema

- O mașina condusa de un șofer in varsta de 18 ani din județul Arad a fost oprita pentru un control in zona localitații hunedorene Ribița. Polițiștii au constatat ca unul dintre pasageri avea droguri asupra sa, iar șoferul a refuzat sa se supuna unui test. „La data de 10 februarie 2024, in jurul orei…

- Probleme cu legea pentru doi barbați, la Timișoara. Ei au intrat in vizorul jandarmilor dupa ce au fost depistați intr-o cladire dezafectata cu droguri asupra lor. Amandoi aveau un comportament suspect.

- Miercuri noapte, in jurul orei 23.00, jandarmii maramureșeni aflați in misiunea de menținere a ordinii publice in zona Spitalului Județean din Baia Mare au observat doi tineri care manifestau un comportament suspect. ”In urma efectuarii controlului corporal, jandarmii au gasit asupra unuia dintre aceștia…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a semnat Contractul pentru construcția unui Centru de Mari Arși, in Targu-Mureș, care va fi realizata cu fonduri de la Banca Mondiala. Ministrul Alexandru Rafila a anunțat ca Centrul de Mari Arși de la Targu Mureș va avea cinci paturi pentru pacienți in stare critica…

- BCCO Alba Iulia a participat la o operațiune de amploare impotriva traficului de droguri. Zeci de percheziții in doua județe Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia au participat luni dimineața la o operațiune de amploare impotriva traficului de droguri. Alaturi…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza un autoturism a parasit partea carosabila pe DN 69 Timisoara ndash; Arad, in zona localitatii Sanandrei, judetul Timis, lovind un copac. In urma impactului, o persoana a fost declarata decedata, iar alte doua au fost ranite.…

- Uneori, oamenii nu uita satul din care au plecat și, peste ani, revin in locul natal sa faca un bine comunitații. Este și cazul Danielei Falcușan, o IT-ista din Timișoara, care sambata a revenit la Secusigiu, comuna din județul Arad unde a trait pana la șapte ani, și a organizat alaturi de Asociația…