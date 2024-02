Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu recent realizat de cercetatorii de la University College London (UCL) a facut lumina asupra modului in care percepția noastra asupra culorilor se schimba pe masura ce imbatranim.Pe masura ce inaintam in varsta, simțurile gustului, mirosului, auzului și vazului devin mai puțin acute, iar…

- Creierul uman continua sa se construiasca mult mai mult timp dupa ce ne nastem decat se credea pana acum, sugereaza o noua cercetare a oamenilor de stiinta americani de la Universitatea din Pittsburgh. O noua cercetare privind dezvoltarea creierului postnatal, publicata la finele lunii decembrie in…

- Intr-un recent articol publicat in Los Angeles Times, sunt aduse in discuție ideile tradiționale despre educația parentala. Acesta susține ca o abordare laica poate aduce mai multe beneficii copiilor, punand sub semnul intrebarii concepția conform careia un parinte credincios este automat un parinte…

- De multe ori, noile lansari vin cu mare fast, insa, dupa ce entuziasmul inițial s-a diminuat, iar noile dispozitive au ajuns in mainile utilizatorilor, lucrurile se pot schimba. Smartphone-urile trec prin multiple teste mai mult sau mai puțin inventive, printre care teste de rezistența la zgarieturi,…

- China va scuti temporar de obligatia de a obtine vize, pentru intrarea pe teritoriul sau, cetatenii din mai multe țari, intr-o tentativa de a stimula turismul dupa pandemia de COVID-19. Masura va fi aplicata de la 1 decembrie și va ține timp de un an, relateaza Reuters, preluat de Agerpres.

- Țara care deține 68% din ghețarii tropicali din lume a pierdut 56% din ghețarii sai in ultimele șase decenii din cauza schimbarilor climatice, potrivit unui nou inventar guvernamental publicat miercuri, noteaza The Guardian.Creșterea temperaturilor a dus la topirea și crearea de noi lagune montane care…

- Noile taxe aplicate de Guvernul Ciolacu afecteaza piața imobiliara, iar din 2024 romanii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani pentru achiziția unei locuințe, din cauza majorarii taxei pe valoarea adaugata.

- Noile modifcari in sistemul fiscal din Romania, a adus creșteri de 10 ori (!) a unor taxe pentru unele companii, in scopul de a aduce bani la bugetul de stat, dar fara o abordare unitara la nivelul acelorași tipuri de activitați. In general saltul mare al