Pe măsură ce îmbătrânim vedem culorile diferit: ce au demonstrat noile cercetări Un studiu recent realizat de cercetatorii de la University College London (UCL) a facut lumina asupra modului in care percepția noastra asupra culorilor se schimba pe masura ce imbatranim. Pe masura ce inaintam in varsta, simțurile gustului, mirosului, auzului și vazului devin mai puțin acute, iar acum se pare ca și capacitatea noastra de a percepe culorile se estompeaza in timp. Echipa de cercetare a apelat la ajutorul a 17 adulți tineri și 20 de adulți sanatoși in varsta pentru a le compara reacțiile la diferite culori. Participanții au fost plasați intr-o camera intunecata, iar diametrul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apartamentul, situat in centrul orașului, s-a transformat intr-un adevarat infern in timp ce pompierii se luptau eroic pentru a stavili focul. Identitatea femeii in varsta nu a fost dezvaluita, dar aceasta a fost gasita in bucatarie, inconjurata de un nor dens de fum care se raspandea rapid in locuința.La…

- Unul din cinci adulți aparent sanatoși cu varsta de peste 50 de ani are un organ care imbatranește intr-un ritm accelerat fața de celelalte, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Stanford din SUA și publicat in revista Nature. Afecțiunea care poate fi descoperita printr-un simplu test, relateaza…

- Polițiștii dambovițeni au fost solicitați sa intervina ieri, 19 noiembrie a.c., in cazul unui accident rutier petrecut la Crevedia, in localitatea Cocani. La fața locului, din primele cercetari, polițiștii au constat faptul ca in accident au fost implicați doi șoferi bucureșteni. Unul in varsta de 38…

- Doi soți au murit intr-un accident, care a avut loc, vineri seara, in localitatea Gradinari, judetul Caras-Severin, intre o masina si un autocar. In autoturism se aflau 3 persoane, doi adulți și o minora de 14 ani. Cei doi adulți au murit, iar minora a fost dusa la spital, in Oravita. In autocar se…

- Noile modifcari in sistemul fiscal din Romania, a adus creșteri de 10 ori (!) a unor taxe pentru unele companii, in scopul de a aduce bani la bugetul de stat, dar fara o abordare unitara la nivelul acelorași tipuri de activitați. In general saltul mare al

- Anunț important pentru toți șoferii din Romania! Registrul Auto Roman introduce o noua regula pentru toți participanții la trafic. Despre ce este vorba, mai exact, și incepand cu ce data va intra in vigoare masura aflați din randurile de mai jos.

- Alocatia de stat pentru copii va fi indexata anual cu rata medie a inflatiei. Astfel, cuantumul alocatiei va creste din oficiu, in fiecare an, conform unui act normativ aprobat de guvern si promulgat joi de presedintele Klaus Iohannis. Masura a fost luata in contextul scumpirii alimentelor si serviciilor.…

- Toate limitele actuale de cash vor fi menținute, atat la persoanele fizice, cat și la cele juridice, cu doua excepții. Plafonul de casa va fi de 50.000 de lei, iar avansul spre decontare 1.000 de lei/zi, au anunțat premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, și liderul PNL, Nicolae Ciuca, marți,…