- O furtuna puternica s-a produs, duminica dupa-amiaza, in judetul Arad, pompierii fiind nevoiti sa intervina pentru a degaja doi copaci rupti de vant, dintre care unul a cazut pe o masina. De asemenea, tabla de pe un acoperis de bloc a fost desprinsa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Vantul puternic de pe litoral, care sufla cu aproape 60 km/ora, a dus la arborarea steagului roșu care interzice scaldatul in mare, iar portul Midia a fost inchis. Vremea se va inrautați, de la noapte, pe litoral, cand va ploua torențial, cu intensificari ale vantului și grindina.

- O furtuna care s-a abatut aseara tarziu peste judetul Valcea a facut prapad in multe zone. Inca se contabilizeaza pagubele. Numai in Ramnicu Valcea au fost smulsi din pamant zeci de arbori, distruse masini, inundate pasaje si strazi, smulse acoperisuri, iar zeci de mii de oameni au ramas in bezna. Potrivit…

- Mai multi copaci si un stalp de curent electric au fost doborati de vantul puternic, in judetul Dambovita, in noaptea de miercuri spre joi, iar pompierii au intervenit pentru degajarea acestora, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.

- Furtuna care s-a abatut asupra vestului țarii a facut ravagii și in Arad. Daca in Timiș pana și acoperișul unui bloc a fost smuls, pe strazile din municipiul Arad zeci de autovehicule au fost avariate din pricina copacilor care au fost smulși de vantul puternic. Conform ISU Arad, problemele cele mai…

- Prognoza meteo pentru saptamana viitoare 4 - 10 iunie nu aduce deloc vești bune: Vremea caracterizata de ploi, furtuni și grindina face ravagii in țara. Iata ce anunta vremea si prognoza meteo pe regiuni!

- Daca vreți sa va faceți planuri de vacanța, e bine sa verificați din timp care este prognoza meteo in week-end-ul 12 – 13 mai. Vremea se va ameliora in majoritatea regiunilor, dar sambata in vestul țarii sunt anunțate ploi slabe. Meteorologii spun ca temperaturile revin la valorile normale, fiind cuprinse…

- Prognoza meteo in intervalul mai – iulie 2018. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in urmatoarele trei luni, adica și in primele doua luni de vara. Meteorologii estimeaza ca temperaturile estimate pentru primele doua luni de vara, iunie si iulie, vor fi mai ridicate decat in mod obisnuit, mai…