Copac căzut pe strada Cernișoara. În apropiere se află o școală Un copac din cartierul Militari din București a fost doborat la pamant din cauza vantului. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Copacul se afla pe strada Cernișoara, sector 6, in apropierea unei școli. In jurul pranzului au fost ceva intensificari ale vantului in Capitala insa intensitatea acestora nu a fost foarte ridicata. Ghinion au avut insa doi șoferi din Pitești. Un copac a cazut din senin peste acestea, pompierii au reusit sa-l convinga pe proprietarul unuia dintre autoturisme ca este cu adevarat ghinionist. Indepartarea copacului a fost o adevarata provocare pentru cei de la ISU. Strada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

