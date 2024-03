Stiri pe aceeasi tema

- Caz revoltator intr-o școala din București, acolo unde un copil in varsta de 8 ani ar fi fost abuzat de colegi, de doua ori. Parinții minorului spun ca baiatul, care acum are 10 ani, a fost violat de doua ori in toaleta unitații de invațamant.

- Incidentul a avut loc zilele trecute la Liceul Tehnologic „Ioan Corivan”, din Huși.Directoarea unitații școlare i-a explicat mamei avantajele educației pentru fiul ei și i-a recomandat sa mearga cu fiul ei la psiholog.„Da, chiar acum a venit o mama la școala, dorind sa retraga dosarul fiului dansei,…

- Incident mai puțin obișnuit in aceasta dimineața in centrul orașului. Un copil de 11 luni a ramas blocat intr-o mașina. Pompierii au spart un geam al autoturismului pentru a-i elibera pe micuț. Desfașurare de forțe astazi, pe strada Gheorghe Șincai din centrul Bistriței, unde un copil de 11 luni a ramas…

- O profesoara de limba franceza care preda la o școala din Brașov se afla in centrul unui scandal, dupa ce parinții mai multor elevi au reclamat-o la conducerea unitații de invațamant.Parinții s-au declarat scandalizați de mai multe lucruri, inclusiv de postarile profesoarei pe TikTok. Dintre…

- Caz șocant, in sectorul 6 al Capitalei! Un elev de doar 11 ani, care invața la o școala privata, s-a aruncat de la etajul 3 al unitații de invațamant. Copilul este conștient și va fi transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu.

- Tatal elevei care a impușcat in colegi iși sarbatorise ziua de naștere, ieri, iar copila s-ar fi folosit de moment, ca sa ia arma din seif. Dupa ce a tras in colegi de cateva ori, Alina s-a sinucis cu aceeași arma. Aceasta avea și o sora geamana, care era prezenta la ore in timpul atacului, scriu canalele…

- Caz șocant intr-o școala din Dolj, acolo unde directoarea este acuzata ca ar fi injurat și batut mai mulți elevi. Parinții susțin ca celor mici le este teama sa mai vina la școala. Femeia neaga acuzațiile care i se aduc.