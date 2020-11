Cooperativa Țara Mea a livrat legume românești de peste 2 milioane de euro în acest sezon In contextul in care, la inceput de an, Romania importa masiv legume, Țara Mea a reușit sa livreze in acest sezon peste 10.000 de tone de legume romanești, susținand astfel producția și asigurand supraviețuirea a peste 300 de fermieri autohtoni. Producția autentic romaneasca a constat in roșii, castraveți, ardei, ceapa și va continua, in aceasta toamna, cu valori estimate de 1.200 de tone de radacinoase lunar. 300 de producatori fac parte din programul „Legume romanești“ susținut de Țara Mea și cultiva legume pe o suprafața totala de 600 ha. Producția controlata salveaza fermierii locali Daca,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

