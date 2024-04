Stiri pe aceeasi tema

- SUA si Marea Britanie condamna raidul aerian israelian care a ucis sapte lucratori umanitari in Gaza, informeaza Rador Radio Romania. Statele Unite si-au exprimat indignarea fata de un raid israelian care a dus la uciderea a sapte lucratori umanitari care calatoreau intr-un convoi in Gaza.Printre…

- Andrei a trait 14 ani in Londra, unde a avut la picioare aproape tot luxul din lume. A lasat insa totul și a decis sa se intoarca acasa, la Porumbacu de Jos, in județul Sibiu, unde a inființat Tower Farm Transylvania.Andrei Nicola a emigrat in Marea Britanie in 2009, iar la inceput a fost muncitor necalificat…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa suprime practica companiilor de a folosi stagiari fara a-i plati, cu noi propuneri care sa rezolve problema exploatarii tinerilor inscrisi in campul muncii, relateaza Rador Radio Romania. UE estimeaza ca sunt 3,1 milioane de stagiari in Europa, iar jumatate dintre…

- Aprobarea medicamentului Velsipity vine in urma sustinerii din partea grupului de experti al Agentiei Europene pentru Medicamente, in decembrie. Medicamentul a fost aprobat pentru utilizare la pacientii cu varsta de cel putin 16 ani si care nu au prezentat un raspuns adecvat sau care nu au tolerat tratamentul…

- Arheologii au descoperit recent un atelier de fierarie din epoca fierului, vechi de aproximativ 2.700 de ani, langa Wittenham Clumps, in Oxfordshire, Anglia. Atelierul ofera dovezi rare de forjare in primele zile ale prelucrarii fierului in Marea Britanie, relateaza Rador Radio Romania.Ramașițele…

- Industria auto din Turcia a inregistrat exporturi record in ianuarie, in valoare de 2,77 miliarde de dolari, informeaza Rador Radio Romania.Potrivit datelor Asociației Exportatorilor Auto Uludag, exporturile inregistrate in ianuarie de industria auto din Turcia au crescut cu 2,5% fața de aceeași…

- Compania Avon, ce comercializeaza produse de infrumusetare, a fost criticata pentru continuarea activitatii in Rusia, in pofida razboiului din Ucraina.BBC a scos la iveala faptul ca aceasta companie, care are sediul in Marea Britanie, continua sa recruteze agenti de vanzare in Rusia, anunța BBC citat…

- Marea Britanie a comunicat in cadrul unei declaratii comune, marti, ca 24 de tari, printre care si Statele Unite, Germania si Australia, au desfasurat luni atacuri suplimentare impotriva a opt obiective din zonele controlate de rebelii houthi din Yemen, informeaza Rador Radio Romania."Ca raspuns…