Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile orașului Odesa au decis ca o strada din orașul ucrainean va purta numele poetului Mihai Eminescu. Declarația a fost facuta de Ivan Liptuga, șeful Departamentului Cultura și Integrare Europeana, pentru Radio Romania Actualitați, scrie evz.ro .

- O drona ruseasca a lovit o zona comerciala in portul ucrainean Odesa, de la Marea Neagra, ucigand trei persoane, au declarat armata ucraineana si guvernatorul regional Oleh Kiper.Armata a declarat ca Rusia a lansat 31 de drone asupra Ucrainei in cursul noptii trecute, iar apararea antiaeriana a distrus…

- Fostul director al SRI Eduard Hellvig reactioneaza dupa ce senatorul AUR Claudiu Tarziu a vorbit despre reintregirea teritoriului national cu Basarabia, Bucovina de Nord, sudul Basarabiei, tinutul Herta, Transcarpatia, Hellvig afirmand ca acesta ”bate fals intr-o toba de balci, iar cei fara ureche muzicala…

- Rusia a atacat Odesa cu super-rachetele Onyx: sunt cel mai greu de interceptat și zboara cu mare vitezaFortele ruse au atacat miercuri infrastructuri agricole din regiunea Odesa, in sudul Ucrainei, cu rachete supersonice Onyx, potrivit sefului administratiei militare din zona, Oleg Kiper, citat de EFE,…

- Mircea Geoana continua sa fie ambiguu in ce privește candidatura sa pentru alegerile prezidențiale din acest an. Secretarul general adjunct al NATO , Mircea Geoana, a evitat din nou sa se pronunțe clar cu privire la o posibila candidatura la alegerile prezidențiale din Romania. „Pot sa spun doar ca,…

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema notificata de Romania in valoare de 126 de milioane euro pentru a sprijini investitiile in porturile care se confrunta cu o crestere a fluxurilor comerciale ca urmare a razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei,…

- Magnatul rus Roman Abramovici, care are naționalitatea rusa, israeliena și portugheza, nu scapa de sancțiunile impuse de Comisia Europeana, dupa ce Rusia a invadat Ucrainei. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins, miercuri, contestația depusa de oligarhul Roman Abramovici din Rusia, care cerea…

- Rusia vine cu noi revendicari in Ucraina: vor Kievul, Odesa plus alte regiuni / 'Schimbarile sunt evidente!'Pe fondul faptului ca la varful Ucrainei sunt tensiuni, dar și a contraofensivei care avanseaza greu, forțele armate rusești au reluat atacurile in forța și au reușit sa avanseze. In acest context,…