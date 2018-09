Control la DNA. A crescut cu 39,58% numarul achitatilor definitiv

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii CSM au aprobat raportul Inspectiei Judiciare realizat dupa controlul privind achitarile de la DNA si au decis sa sesizeze IJ in legatura cu unele afirmatii ale procurorilor Directiei, care spun ca aceste solutii sunt imputabile judecatorilor, intrucat nu au apreciat corect probele.

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anuntat, luni, ca instanta a respins definitiv recursul Inspectiei Judiciare (IJ) in cazul anularii actiunii disciplinare impotriva procurorilor Paul Silviu Dumitriu, Jean Nicolae Uncheselu si Marius Bogdan Bulancea. "Inalta Curte de Casatie…

- Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat definitiv pe fostul senator Catalin Voicu la sapte ani de inchisoare cu executare intr-un dosar in care era judecat pentru complicitate la abuz in serviciu. Voicu nu merge insa dupa gratii pentru ca ramane ...

- Curtea de Apel Craiova s-a pronunțat in favoarea bibliotecarei din Albeni, femeia fiind data abuziv afara din funcție de primarul localitații in septembrie 2017 și reprimita inapoi la serviciu in aprilie, de catre edilul Ionuț Stan. Mariela Borcan va primi inapoi și salariile restante pe opt…

- Curtea Suprema a admis recursul Inspectiei Judiciare impotriva hotararirii Sectiei pentru procurori a CSM din 2017, prin care procurorii DNA, Jean Uncheselu, Marius Bulancea si Paul Dumitru au scapat de actiunea disciplinara deschisa pentru ca si-ar fi exercitat functia cu grava neglijenta in ancheta…