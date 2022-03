Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au oprit de la a intra pe traseu, miercuri dimineata, mai multe mijloace de transport in comun care prezentau deficiente majore, in urma unor controale pe care le deruleaza la Societatea de Transport Bucuresti (STB).

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) controleaza depourile și autobazele Societații de Transport București (STB), pentru a verifica modul in care sunt respectate drepturile consumatorilor, anunța autoritatea. Echipe de control al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) a primit, incepand de luni, 290 de cereri pentru posturile de șoferi de autobuze in București, a declarat directorul companiei, Adrian Criț. “In momentul de fata sunt foarte multe solicitari de angajare ca urmare a anuntului postat de noi pe site. Doar astazi…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, vineri, ca este “foarte grav” si “inadmisibil” sa fie ignorata decizia instantei de suspendare a grevei de la Societatea de Transport Bucuresti, sustinand ca “toata lumea sa taca din gura si sa puna in aplicare deciziile Justitiei”. “Foarte grav, pentru…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au deschis un dosar penal in legatura cu organizarea grevei de catre angajații de la Societatea de Transport Bucuresti (STB). Potrivit unor surse judiciare, a fost deschis un dosar penal, in care se efectueaza cercetari in rem, cu privire…

- Personalul implicat in protestele de joi refuza sa-si reia activitatea, desi instanta a dispus suspendarea grevei, si exista posibilitatea ca aceasta greva sa continue si maine, au anunțat, joi seara, reprezentanții Societații de Transport Bucuresti (STB). “Ca urmare a hotararii Tribunalului Bucuresti,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca greva la Societatea de Transport Bucuresti, in urma careia masinile nu au iesit pe traseu, este ilegala, fiind o actiune foarte grava, care afecteaza foarte multi bucuresteni, din toate categoriile. El a precizat ca STB a depus deja actiune in instanta,…

- Prefectura Capitalei a anuntat, joi dimineața, o serie de masuri, in urma grevei de la Societatea de Transport Bucuresti. Au fost suplimentate efectivele de politie si jandarmerie in zona statiilor de metrou, dar și echipajele de politie rutiera. Conform Prefecturii Capitalei, in aceasta dimineata,…