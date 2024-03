Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Calistrat, duhovnicul de la Manastirea Vladiceni din Iași, a vorbit in predica sa din prima zi a Postului Mare despre lucrurile care conteaza cu adevarat atunci cand vrem sa ne apropiem de Dumnezeu. Simpla abținere de la alimente și bautura nu inseamna nimic, daca nu este insoțita de smerenie,…

- Doua trenuri de metrou s-au ciocnit usor, marti seara, in statia Timpuri Noi din Capitala, dupa ce o garnitura a intrat pe linia ocupata deja de cealalta. Metrorex a transmis ca nu sunt victime. ”Confirmam ca a avut loc un incident feroviar la statia Timpuri Noi, pe care Metrorex deja l-a avizat la…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia a reusit sa obțina planurile contraofensivei ucrainene din 2023 inainte chiar ca aceasta sa inceapa, dar ca Ucraina are un ”plan clar” pentru o noua contraofensiva. ”Planurile noastre de contraofensiva erau pe masa Kremlinului inainte ca actiunile…

- Romania a trimis o notificare formala catre Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) cu privire la intenția actualului președinte al Romaniei, Klaus Iohannis, de a candida la funcția de secretar-general al organizației. Notificarea oficiala trimisa de Romania celorlalte țari membre NATO cu…

- Yemen’s Houthi rebels shot down a US drone and damaged a Belize-flagged British cargo ship in their latest assault against commercial vessels, their spokesperson claimed Monday, according to Politico. The Iranian-backed group, which has been targeting commercial shipping since the outbreak of the conflict…

- Joint European Union borrowing could help fund higher defence spending but governments would still have to make tough political choices to sustain it, Belgian Prime Minister Alexander De Croo said, according to Reuters. Many European governments have committed to increasing military spending in response…

- Inspectoratul Școlar din Satu Mare a declanșat o ancheta in cazul unui profesor de matematica de la Liceul Teoretic Carei acuzat ca face meditații particulare cu elevii de la clasa. Profesorul Traian Tamaian a fost fotografiat in timp ce preda acasa in fața unui grup de elevi inghesuiți pe holul unei…