Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si inspectori de la Registrul Auto Roman au dat, in urma unor controale facute in trafic, in Bucuresti, peste 50 de amenzi in valoare de circa 24.500 de lei si au retinut trei permise de conducere. Politistii Brigazii Rutiere si inspectori de la Registrul Auto Roman au desfasurat, in noaptea…

- Politistii rutieri si inspectori de la Registrul Auto Roman au dat, in urma unor controale facute in trafic, in Bucuresti, peste 50 de sanctiuni in valoare de circa 24.500 de lei si au retinut trei permise de conducere.Politistii Brigazii Rutiere si inspectori de la Registrul Auto Roman au…

- Pentru creșterea gradului de siguranța rutiera, in scopul reducerii numarului și consecințelor accidentelor rutiere grave, in ultimele doua zile, la nivelul județului Suceava, s-au desfașurat actiuni punctuale, in zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, pentru depistarea și sancționarea…

- In acest sfarșit de saptamana, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej, alaturi de cei ai Secției 5 Poliție Rurala, au desfașurat activitați menite sa previna faptele antisociale, cele care pot afecta siguranța comunitații, precum și evenimentele negative rutiere, influențate de lipsa responsabilitații…

- CARAS-SEVERIN – Polițiștii rutieri din Caraș-Severin au intensificat activitațile de verificare in trafic a autovehiculelor care efectueaza transport de persoane, pentru prevenirea și combaterea cazurilor de efectuare de transport neautorizat de persoane! Astfel, pe parcursul acțiunilor au fost verificate…

- Polițiștii au aplicat peste 300 de sancțiuni contravenționale, au reținut 21 de permise și au retras 23 de certificate de inmatriculare The post Polițiștii au aplicat peste 300 de sancțiuni contravenționale, au reținut 21 de permise și au retras 23 de certificate de inmatriculare first appeared on Partener…

- Nr. 1.519 din 19 decembrie 2023 ACTIUNI SI INTERVENTII ALE POLITIEI ROMANE In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.700 de solicitari ale cetatenilor si au retinut 415 permise de conducere. La data de 18 decembrie a.c., politistii au actionat, la nivel national, pentru a preveni faptele…

- Acțiune pentru creșterea gradului de disciplina rutiera demarata de polițiștii rutieri ai județului Alba, soldata cu amenzi in valoare de 70.000 de lei, 40 permise reținute și 25 certificate de inmatriculare retrase Acțiune pentru creșterea gradului de disciplina rutiera demarata de polițiștii rutieri…