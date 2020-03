Contractele de prestări servicii şi pentru furnizarea de utilităţi vor fi exprimate în moneda naţională "Asa cum am promis, am depus proiectul de lege privind contractele si plata facturilor pe teritoriul Romaniei. Toate contractele vor fi exprimate in lei si, pe cale de consecinta, facturile nu vor mai fi raportate la cursul euro din ziua emiterii. Ajunge! Costul devalorizarii monedei nationale trebuie suportat atat de furnizorul de servicii, cat si de consumator!", a scris Zamfir pe Facebook. Potrivit proiectului privind consolidarea monedei nationale ca moneda unica de plata pe teritoriul Romaniei, utilitatile sunt definite ca alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

