Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PNL Theodor Stolojan considera ca piatra de incercare a aliantei PSD – PNL o reprezinta campania prezidentiala din 2024. El a precizat ca este ingrijorat ca presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, va fi premier anul viitor, deoarece ii cunoaste conceptia despre reforma…

- Mii de persoane au manifestat sambata in capitala Ungariei, Budapesta, pentru a cincea zi consecutiv, fața de o reforma fiscala a guvernului Viktor Orban, scrie AFP. Aceste manifestatii, primele de la realegerea liderului conservator in aprilie, au inceput marti dupa ce parlamentul a adoptat o reforma…

- Mii de persoane au manifestat sambata in capitala Ungariei, pentru a cincea zi consecutiv, impotriva unei reforme fiscale a guvernului Viktor Orban, care i-ar afecta in primul rand pe micii intreprinzatori și pe liber-profesioniști, inclusiv pe cei care fac servicii de curierat și livreaza comenzi de…

- ”In contextul discutiilor legate de un nou cadru de impozitare elaborat de Guvernul Romaniei pentru industria pariurilor sportive, cele trei mari asociatii ale industriei de jocuri de noroc din Romania, anunta un dialog deschis cu autoritatile, in directia asigurarii unui mix intre nevoia de a securiza…

- S-a aflat ce se va intampla cu factura colosala a lui Aurel Padureanu la electricitate. Facturile s-a marit substanțial in ultima perioada din cauza creșterii prețului la energia electrica, iar mulți romani s-au trezit cu sume uriase de plata. Printre aceștia și soțul Corneliei Catanga. Cine ii va plati…

- Performanța excepționala a lui David Popovici va fi premiata de Guvernul Romaniei cu suma de 1 milion de lei, a informat premierul Nicolae Ciuca.„Astazi in cadrul sedintei de guvern am luat decizia de a recunoaste performanta sportivului nostru David Popovici si in felul acesta am decis ca, fiind vorba…

- In timp ce PNL si PSD prezinta realizarile Guvernului la 6 luni de la formarea Coalitiei, partidele parlamentare de opozitie, AUR si USR, critica anumite masuri si lipsa de actiune in unele domenii.

- Deputatul PSD de Argeș, Simona Bucura Oprescu anunța ca Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale a Locuirii a fost lansat in dezbatere publica. Proiectul Strategiei Naționale a Locuirii pentru perioada 2022-2050 reprezinta o reforma asumata in cadrul Planului Național…