Continuă ancheta în cazul incendiului de la SJU Piatra-Neamț: Sunt ridicate înscrisuri ale lucrărilor efectuate în spital Dupa ce vineri au avut loc audieri in dosarul deschis dupa incendiul izbucnit la secția ATI din incinta Spitalului Județean Piatra-Neamț, procurorii au dispus ridicarea de inscrisuri. Marți vor fi ridicate de la Spitalul Piatra Neamț mai multe inscrisuri care țin de lucrarile efectuate in unitatea medicala. „In opinia mea se vor ridica inscrisuri ce țin de lucrarile efectuate in spital pentru a le compara incrucișat, asta dupa audierile de vineri care par sa fi scos la lumina o lipsa a avizelor”, a precizat avocatul Adrian Cuculis pentru Puterea.ro. Incendiul de la SJU Piatra Neamț Pe 14 noiembrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi au avut loc audieri in dosarul deschis de procurori dupa incendiul izbucnit la Secția ATI din incinta Spitalului Județean Piatra-Neamț. Avocatul Adrian Cuculis, prezent la audieri, spune ca firma care a refacut instalația electrica a unitații sanitare a lucrat fara proiect avizat iar pe secția…

- Astazi au avut loc audieri in dosarul deschis de procurori dupa incendiul izbucnit la Secția ATI din incinta Spitalului Județean Piatra-Neamț. Avocatul Adrian Cuculis, prezent la audieri, spune ca firma care a refacut instalația electrica a unitații sanitare a lucrat fara proiect avizat iar pe secția…

- 10 persoane au murit in urma incendiului care a izbucnit, pe 14 noiembrie, la salonul ATI al Spitalului Județean de Urgența (SJU) Neamț. Toți pacienții internați acolo erau infectați cu COVID-19. In momentul producerii incendiului, cele doua saloane ale secției de Terapie intensiva se aflau 16 pacienți. Mobilizarea…

- Ministerul Sanatații trimite Corpul de Control in urma solicitarii Parchetului General pentru anchetarea circumstanțelor in care 10 persoane și-au pierdut viața in incendiul din secția ATI a spitalului nemțean. Verificarile vizeaza organizarea activitații in secția ATI, acolo unde a izbucnit incendiul…

- La o luna de la incendiul din secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean Neamț, in urma caruia 10 oameni și-au pierdut viața, vin vești bune de la Bruxelles. Medicul Catalin Denciu, care a intrat in flacari pentru pacienții sai, a fost detubat. Partidul lui BASESCU, infrangere crunta in instanța…

- Guvernul Romaniei va acorda cate 5.000 de lei fiecarei familii afectate de incendiul de la secția ATI de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. Proiectul a fost inițiat de premierul Ludovic Orban și este inclus pe ordinea de zi a ședinței de astazi, 27 noiembrie. Suma se va acorda prin mandat…

- Incendiul de la secția de reanimare a Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț a fost, oricat de cinic ar parea, cel mai mic rau care se putea intampla intr-o unitate sanitara lasata la marginea preocuparilor tuturor factorilor responsabili. Exceptand interesul constant de a recompensa diverși ”simpatizanți”…

- Cei șase pacienți transferati de la Spitalul Judetean Piatra Neamt la Spitalul Mobil de la Letcani din Iași sunt in continuare in stare grava. Medicii spun ca starea de sanatate a acestora nu s-a imbunatațit de la momentul transferului „Starea pacientilor este in continuare grava”, a afirmat managerul…