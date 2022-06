Contestații la Evaluarea Națională 2022. Ce trebuie să faci dacă ai luat o notă mică Dupa afișarea primelor rezultate de la examenele de la Evaluarea Naționala pe 23 iunie, elevii pot depune contestații in aceeași zi, in intervalul orar 16:00-19:00 și pe 24 iunie, in intervalul orar 08:00-12:00. Evaluarea Naționala se desfașoara in fiecare an intr-o singura sesiune. La examenele de la Evaluarea Naționala pot participa atat elevii din invațamantul de stat, cat și cei din invațamantul privat. Cum se depun contestațiile pentru Evaluare Naționala 2022 – procedura pas cu pas Candidații care vor sa depuna contestații trebuie sa completeze și sa semneze o cerere care conține și o declarație-tip,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

