Consumul de gaze al Europei a scăzut cu 22% luna trecută Europa si-a redus semnificativ consumul de gaze naturale in luna octombrie, in conditiile in care gospodariile nu au pornit instalatiile de incalzire gratie temperaturilor peste medie, ceea ce constituie o veste buna pentru piata inainte de venirea iernii, transmite Bloomberg. Guvernele din regiune si-au indemnat consumatorii sa isi reduca consumul de gaze, dupa ce diminuarea livrarilor din Rusia a provocat temeri referitoare la o rationalizare atunci cand temperaturile vor scadea. Insa toamna blanda a ajutat la conservarea gazelor, chiar daca termocentralele care produc electricitate continua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

