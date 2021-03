Consumul de alcool crește riscul de cancer mamar. Cât este potrivit să bei Mai multe dovezi științifice au aratat pana in prezent ca exista o legatura intre consumul excesiv de alcool și apariția cancerului mamar. O noua campanie a Alcohol Research Group (ARG), care aparține Institutului de Sanatate Publica din SUA, iși propune sa ajute femeile tinere sa conștientizeze ca alcoolul este un factor de risc pentru cancerul de san. Astfel, inițiativa se numește #DrinkLessForYourBreasts și este finanțata prin Programul de cercetare a cancerului de san al Universitații din California, scrie Healthline . De exemplu, un studiu din 2015, publicat in revista de specialitate Women’s… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

