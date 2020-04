Stiri pe aceeasi tema

- Ofera-i corpului tau doza necesara de vitalitate și revigorare! Agenția Colibri Tour te invita sa redescoperi placerea relaxarii la cea mai veche stațiune balneo – Baile Herculane. Beneficiile izvoarelor termominerale completate cu drumeții in Valea Cernei sunt remediile excelente contra anxietații,…

- La ANAF Videle nu raspunde nimeni la telefon, deși instituția a anunțat ca incurajeaza interacțiunea la distanța in Eveniment / on 24/03/2020 at 13:49 / Instituțiile publice au luat numeroase masuri, inca de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, astfel incat oamenii sa nu mai fie nevoiți sa iasa…

- Majoritatea insituțiilor de cultura, atat din Romania, cat și din intreaga lume, au pus lacatul la porțile intrarii din cauza pandemiei cu coronavirus. Multe dintre aceste instituții ințeleg ravitatea situației, disperarea cetațenilor și lipsa de activitate a celor izolați in case. Tocmai de aceea,…

- Primaria din Amsterdam vrea sa tina turistii la distanta de Cartierul Rosu si de magazinele in care se vand produse din canabis, autoritatile luand in considerare interzicerea grupurilor organizate in cartierul deja supra-agolmerat, anunța MEDIAFAX.Femke Halsema, care detine functia de primar…

- La data de 13.02.2020, polițiștii locali aflați in timpul serviciului s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul pe un teren viran situat pe DJ 204, la ieșirea din municipiul Focșani, in zona „Onasis”, sunt depozitate reziduri menajere, moloz și gunoi de grajd. In urma activitaților specifice desfașurate…

- Consilierii locali din Dej au decis sa acorde ajutor financiar proprietarilor a doua locuințe de pe raza municipiului Dej, care au fost mistuite de flacari la sfarșitul lunii ianuarie. Aleșii locali din Dej s-au intrunit joi in cadrul unei ședințe ordinare pe luna febrarie, pe ordinea de zi aflandu-se…

- Micii transportatori individuali de lemn vor fi obligați sa se autorizeze daca vor sa circule legal. Modificarile propuse la Sistemul Național Integrat de Urmarire a Trasabilitații Materialelor Lemnoase – SUMAL prevad o limita maxima pana la care persoanele fizice pot transporta lemnul din padurea pe…

- Patru cutremure cu magnitudini cuprinse intre 2,4 si 3 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata in zona seismica Vrancea, cel mai puternic avand loc la ora 00:04, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Astfel, la scurt timp…