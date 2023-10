Consultarea declarațiilor de avere și de interese pe site-ul ANI, blocată Consultarea rapida pe site-ul integritate.eu a declarațiilor de avere și de interese ale funcționarilor publici și demnitarilor in baza unei simple interogari cu nume și prenume, nu funcționeaza de cateva zile. Pana de curand, acest tip de informații publice erau la indemana oricarui cetațean interesat de veniturile, sursele veniturilor și averile deținute de funcționarii publici și aleșii poporului platiți din taxele si impozitele sale. De cateva zile, accesand linkul dedicat „ANI interactiv > PORTAL DECLARAȚII > Cautare declarații de avere și interese” se transmite mesajul Nu s-au putut obține… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

