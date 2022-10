Stiri pe aceeasi tema

- In plin sezon de cules al livezilor, pietele si magazinele sunt pline cu mere din import. Numai in ultimii trei ani si jumatate, Romania a adus din strainatate mere de peste 180 de milioane de euro. Cele mai mari cantitati vin din Polonia.

- CSA Steaua Bucharest secured a victory on Thursday evening, at the LEN Champions League in Het Ravijn, the first qualification round of Group A, by defeating Dutch team ZPC Het Ravijn, with a score of 15-10 (5-3, 4-1, 3-2, 3-4). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Wizz Air a anuntat miercuri noapte tarife speciale pentru clientii Blue Air, transmite News.ro. ”Pasagerii afectati pot rezerva acum bilete pe zboruri Wizz Air cu tarife incepand de la 49.99 EUR folosind codul rezervarii Blue Air. Rezervarile pot fi efectuate prin intermediul paginii Wizz Air pentru…

- Zeci de elevi ucraineni au fost inclusi in sistemul de invatamant din Botosani, incepand cu noul an scolar, care a debutat luni, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Botosani, Irina Telisca. Potrivit sursei citate, inscrierea copiilor din Ucraina a fost…

- Bucharest Stock Exchange (BVB) Group obtained a net profit of 3.32 million RON in the second quarter, up 6 times compared to Q2 2021, and an individual net profit of 4.71 million RON, up more than 3 times from Q2 2021, according to a report by BVB. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- – Cererea de plata nr. 1 depusa de Romania iși urmeaza parcursul procedural, conform Regulamentului – Cea de-a doua cerere de plata, care include țintele și jaloanele cu termen de finalizare trimestrele 1 și 2 din acest an, va fi depusa in aceasta toamna – Romania este printre primele 10 state membre…

- Dupa doi ani de pandemie, in 2022, piața muncii din Romania este efervescenta, in contextul in care organizatiile incep sa isi reia bugetele de investitii și planurile de dezvoltare, inclusiv pe cele de angajare. In același timp, romanii sunt tot mai interesați sa obțina un loc de munca, mai ales pentru…

- Marilena NEDELCU Ministrul Sorin Cimpeanu iși justifica admiterea diferențiata la colegiile naționale și schimbarea repartizarii in funcție de medie la examenul de Capacitate prin introducerea unui echilibru intre “excelența și performanța care se realizeaza și se pot realiza, pentru ca acolo sunt premise,…