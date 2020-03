Constanteanca Simona Halep: Mai am un singur vis, care nu are legatura cu sportul“ Simona Halep 28 de ani locul 2 WTA este foarte multumita de felul in care a decurs cariera sa sportiva, iar acum fostul lider mondial mai are un singur vis, asa cum a declarat chiar ea, care insa nu are legatura cu sportul, scrie digisport.ro. Halep a vorbit inca o data despre faptul ca isi doreste mult sa si intemeieze o familie:In ceea ce priveste profesia, toate mi s au indeplinit, iar personal o sa o spun, chiar daca vor aparea un milion de articole pe aceasta tema: singurul vis care nu mi s ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

