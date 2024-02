Primarul Municipiului Constanta si Asado Corner Shop Group SRL se confrunta in instanta in legatura cu desfiintarea unor lucrari

Stiri pe aceeasi tema

- Ajuns pe masa magistratilor de pe sectia civila, dosarul are ca obiect autorizare desfiintare lucrari legea 50 1991 In data de 16 februarie 2024, pe rolul Judecatoriei Constanta a fost inregistrat dosarul cu indicativul 4410 212 2024, unde Municipiul Constanta prin primar cheama in instanta societatea…

- Pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat dosarul nr.5125 118 2023, care are ca obiect refuz solutionare cerere.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 24.07.2023, pe sectia de de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta in refuz solutionare cerere, fiind in stadiul…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr. 3407 118 2023, care are ca obiect contestatie decizie de concediere.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 12.05.2023, pe sectia I civila. Obiectul dosarului consta in contestatie decizie de concediere, fiind in stadiul de fond.Parti…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 3597 212 2024, care are ca obiect actiunea in constatare. Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 3597 212 2024, care are ca obiect actiunea in constatare. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 08.02.2024, pe…

- Magistratii s au pronuntat in dosarul nr.17554 212 2023 inregistrat pe 05.07.2023 pe rolul sectiei civile a Judecatoriei Constanta avand ca obiect autorizare desfiintare lucrari legea 50 1991 .Dosarul a fost inaintat de primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac impotriva Lawyers Club Pizza SRL.La…

- Centrul de Scafandri, UM 02145 prin Ministerul Apararii Nationale, a dat in judecata Pirotehnic New Art SRL, din Hunedoara. Dosarul are indicativul 762 212 2024 si a fost inregistrat pe rolul Sectiei Civile a Judecatoriei Constanta vineri, 12 ianuarie 2024, pana la acest moment nefiind stabilita data…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta a fost inregistrat dosarul nr. 31977 212 2023, care are ca obiect o actiune in constatare.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 04.12.2023, pe sectia civila. Obiectul dosarului consta in actiune in constatare, fiind in stadiul de fond.Parti in dosar sunt Electrocentrale…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta a fost inregistrat dosarul nr. 31784 212 2023, care are ca obiect plangere contraventionala ANPC 1198141.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 29.11.2023, pe sectia civila. Obiectul dosarului consta in plangere contraventionala ANPC 1198141, fiind in stadiul…