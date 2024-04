Primarul municipiului Constanta, in instanta cu o crama. Dosarul, pe rolul Judecatoriei

Stiri pe aceeasi tema

- Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 8398 212 2024, care are ca obiect revendicare imobiliara. Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 8398 212 2024, care are ca obiect revendicare imobiliara. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 26.03.2024, pe…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 4790 212 2023, care are ca obiect actiunea in daune contractuale pretentii.Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 4790 212 2023, care are ca obiect actiunea in daune contractuale pretentii. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 4566 212 2024, care are ca obiect plangerea contraventionala L 24274. Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 4566 212 2024, care are ca obiect plangerea contraventionala L 24274. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la…

- Primarul Municipiului Constanta si Asado Corner Shop Group SRL se confrunta in instanta in legatura cu desfiintarea unor lucrari Pe rolul Judecatoriei Constanta a fost inregistrat dosarul 4425 212 2024, care are ca obiect autorizare desfiintare lucrari legea 50 1991 . Dosarul a ajuns pe masa magistratilor…

- Ajuns pe masa magistratilor de pe sectia civila, dosarul are ca obiect autorizare desfiintare lucrari legea 50 1991 In data de 16 februarie 2024, pe rolul Judecatoriei Constanta a fost inregistrat dosarul cu indicativul 4410 212 2024, unde Municipiul Constanta prin primar cheama in instanta societatea…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 4050 212 2024, care are ca obiect plangere contraventionala GNM 010866.Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 4050 212 2024, care are ca obiect plangere contraventionala GNM 010866. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 3923 212 2024, care are ca obiect plangere contraventionala J 0008793. Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 3923 212 2024, care are ca obiect plangere contraventionala J 0008793. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 3597 212 2024, care are ca obiect actiunea in constatare. Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 3597 212 2024, care are ca obiect actiunea in constatare. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 08.02.2024, pe…