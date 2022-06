Constanta: ANPC a descoperit 444 de kilograme de peste si fructe de mare congelate, depozitate ambiental, fara respectarea temperaturii indicate de producator. Firma a fost amendata cu 10.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a declarat, luni, ca nu se respecta temperatura de minus 18 grade indicata de producator. “Au fost identificate 444 de kilograme de diverse sortimente de peste si fructe de mare congelate depozitate ambiental, in afara camerei frig, fara a se respecta temperatura…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a efectuat, in perioada 20 21 iunie, o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite. Cu aceasta ocazie, premierul Romaniei a avut o intrevedere, la Abu Dhabi, cu A.S. Seicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presedintele E.A.U. si cu A.S. Seicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum,…

- 24 de comisari sunt detasati, saptamanal, din toata tara, pentru a-i ajuta pe cei din Constanta. Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a promis actiuni de amploare in statiuni, pentru ca turistii sa fie in siguranta: Litoralul, in unele dintre zonele acestuia, se umple de comert la toneta, fara sa…

- "Cu siguranta vom continua aceste actiuni si cu alte companii. Am stabilit, alaturi de colegii mei, o ierarhie in functie de sesizari, numarul acestora. De la inceputul controlului de fond am avut o permanenta corespondenta cu reprezentantii Blue Airldquo;. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Președintele francez Emmanuel Macron va sosi, marți seara, in Romania. Liderul de la Paris va vizita miercuri, impreuna cu președintele Klaus Iohannis, baza Kogalniceanu din județul Constanța, unde se vor intalni cu o parte din cei peste 600 de militari francezi staționați in țara noastra. Soldații…

- Horia Constantinescu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, daca este adevarat ca mai multe masini ale Protectiei Consumatorilor vor ramane fara asigurarea obligatorie auto. “Este adevarat, parte dintre acestea, pentru ca la capitolul bugetar nu ne asteptam ca societatea la care acestea…