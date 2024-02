Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, Horia Constantinescu , șeful ANPC, a avertizat Mega Image ca va incasa amenzi pentru dezastrul gasit in anumite magazine. Acum a trecut la fapte. In a doua jumatate a lunii ianuarie 2024, 233 de locații ale renumitului lanț de supermarketuri Mega Image din intreaga țara au fost supuse…

- Șeful ANPC a rabufnit dupa controalele la Mega Image, unde s-a gasit dezastru: 'Respectați-ne!'„Nu știu cum se pronunța intr-o belgiana pura, dar mesajul in romana ar fi: Respectați-ne!”, este mesajul președintelui ANPC, dupa ce comisarii au controlat sute de magazine Mega Image din țara. Au gasit,…

- Reprezentantii ANPC au anuntat, joi, ca au desfasurat, in a doua jumatate a lunii ianuarie, o ampla actiune de verificare a modului in care este respectata legislatia in vigoare in magazinele lantului Mega Image din intrega tara. FOTO: ANPC Pana in acest moment, au fost controlate 233 de unitati.…

- Marile lanțuri de magazine au fost amendate anul trecut de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) cu aproape 90 de milioane de lei.Vezi și: FOTO - Șeful ANPC s-a ingrozit cand a vazut ce a gasit la Mega Image: Le vom stinge lumina! E prea mult! Președintele ANPC, Horia…

- Șeful ANPC , Horia Constantinescu, acuza Mega Image de lipsa de respect și amenința ca unor magazine le va „stinge lumina” Directorul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, susține ca lantul Mega Image este unul al contrastelor, avand magazine impecabile,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a facut controale la patru depozite de legume-fructe din județul Ilfov și a gasit legume și fructe cu modificari organoleptice și mucegaite, depozitate in condiții improprii.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a inceput, pe 12 ianuarie 2024, verificarile la principalii furnizori de legume fructe ai marilor lanturi de magazine din Romania.Potrivit ANPC, au fost controlate, pana acum, 4 depozite situate in judetul Ilfov, apartinand operatorilor economici:…

- Șoarece și panze de paianjen au fost descoperite intr-un supermarket din Galați, in urma unui control al comisarilor de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor. „Cred ca l-au ucis fursecurile! ”, spune șeful ANPC, Horia Constantinescu.