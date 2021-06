Constanta: Acad. Prof. Constantin Barbu lanseaza colectia de volume Martirii crestini de Niculitel in cele mai vechi martirologii. IPS Teodosie, prezent la eveniment

Stiri pe aceeasi tema

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va fi prezent la Simpozionul international "Tomisul, izvor cultural si spiritual in promovarea identitatii romanesti in tara si peste hotare".Evenimentul este organizat de catre Academia Tomitana, in parteneriat cu Guvernul Romaniei, prin Secretariatul General…

- IPS Teodosie lanseaza un amplu proiect cultural in care va pune in valoare toata istoria Dobrogei. Ierarhul tomitan a anunțat ca 100 de volume din cadrul proiectului ”Monumentae Romania” vor fi prezentate saptamana viitoare, la Constanța, in prezența unor iluștri istorici și oameni de cultura.…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a spus vineri ca doar Dumnezeu poate sa ii dea sancțiuni, dupa ce a fost acuzat de razvratire de catre BOR. Referitor la inființarea unei mitropolii la Constanța, IPS Teodosie a spus: „De Dumnezeu depinde, nu de oameni”. „Acțiunile pe care le-am facut…

- Activitatea Arhiepiscopului Tomisului, Teodosie, este criticata de la cel mai inalt nivel al Bisericii Ortodoxe Romane, dupa cum reiese dintr-o scrisoare transmisa de Patriarhie prelatului și obținuta de G4Media. Documentul este un raspuns la cererea lui Teodosie ca Arhiepiscopia Tomisului sa devina…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va aduce si in acest an Lumina Sfanta de pe mare si apoi va merge in procesiune catre Catedrala Arhiepiscopala. El estimeaza ca, acolo, 20.000 de persoane vor putea asista la manifestarile religioase. IPS Teodosie a afirmat miercuri, in cadrul unei conferinte…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, a afirmat, miercuri, ca are alergii si nu se vaccineaza impotriva COVID-19, sustinand ca nu ar avea de ce sa faca acest lucru deoarece nu se imbolnaveste. El considera ca preotii nu sunt medici ca sa recomande vaccinul si ca acest lucru ar…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, susține ca autoritațile nu vor inchide bisericile din Constanța din cauza epidemiei de Covid 19. Nu se vor inchide la noi, sa luptam impreuna și sa ne marturisim credința, este mesajul lui Teodosie, relateaza Mediafax. Arhiepiscopul Tomisului a facut…

