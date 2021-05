Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, la Consiliul Național al partidului ca intre el și premierul Florin Cițu va exista un „gentlemen’s agreement” in timpul campaniei pentru președinția PNL. Ludovic Orban și-a inceput discursul de la Consiliul Național al PNL spunand ca duminica…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, la Consiliul National al PNL, ca va candida la presedintia partidului dintr-un "profund sentiment de responsabilitate", mentionand ca a fost intotdeauna alaturi de membrii partidului si i-a privit cu respect. El a spus ca sunt multi in partid care au incercat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, la cald, anunțul premierului Florin Cîțu de a candida la șefia partidului, ca ”avem o competiție furmoasa”, care ”arata românilor ca liberalii au resurse umane puternice și este un partid capabil sa asigure buna guvernare”.…

- Consiliul National al PNL se reuneste duminica, principalele puncte pe ordinea de zi fiind stabilirea procedurilor de alegeri in partid, stabilirea datei congresului si convocarea acestuia. Consiliul National al PNL va avea loc duminica, incepand cu ora 11,00, in Gradina de vara Herastrau (Amfiteatru)…

- Ludovic Orban a propus ca data Congresului sa fie 25 septembrie, urmand sa participe aproximativ 5.000 de delegati.„Data propusa pentru Congres este 25 septembrie. Numarul total de delegati va fi de 5000. Am stabilit calendarul de alegeri. Asa cum am spus si in declaratii anterioare, Congresul PNL nu…

- Se ascute lupta din interiorul PNL pentru șefia partidului. Ludovic Orban apasa pe pedala Congresului, dar nici adversarii sai din partid nu stau cu mainile in san. Potrivit unor informații, Florin Cițu și Emil Boc ar urma sa candideze in tandem pentru șefia formațiunii, știut fiind faptul ca Orban…

- Consiliul National al PNL se va reuni, in cel mai scurt timp posibil, pentru convocarea Congresului partidului, a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. El a precizat ca in sedinta Biroului Executiv al PNL s-a discutat despre organizarea Congresului, prilej cu care a reiterat ca, atunci…

- Liberalii au discutat luni, în ședința Biroului Executiv, despre organizarea congresului pentru alegerea unei noi conduceri a partidului. Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a propus liberalilor ca pe 15 septembrie sa fie data la care sa aiba loc alegerea conducerii, fapt care a creat proteste…