- Noile autoritati judiciare poloneze, instalate in baza unei controversate reforme introduse de catre conservatorii de la putere, au decis miercuri sa accelereze numirea de noi judecatori la Curtea Suprema, in pofida obiectiilor judecatorilor in functie si ale Bruxellesului, relateaza AFP.Saptamana…

- Polonia respinge acuzatiile formulate de Comisia Europeana in legatura cu masurile de reforma din cadrul Curtii Supreme instituite de guvernul conservator polonez, in raspunsul sau la prima etapa a procedurii de infringement lansate de CE impotriva Varsoviei, a informat o sursa oficiala poloneza,…

- "Rusine", "tribunale libere", "vom apara democratia", au scandat miile de protestatari in fata palatului prezidential din Varsovia, la cateva ore dupa ce seful statului, conservatorul Andrzej Duda, a promulgat o lege polemica, dorita de guvernul partidului Lege si Justitie (PiS, conservator).Senatorii…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca asteapta ca guvernul polonez sa reconsidere masurile de reforma din cadrul Curtii Supreme, dupa ce la inceputul acestei luni executivul comunitar a lansat o procedura de infringement in legatura cu noua lege privind Curtea Suprema, transmite agentia de presa PAP.…

- Reprezentanti ai conducerii Amnesty International si diferitelor organizatii de magistrati au venit vineri la Curtea Suprema poloneza pentru a-si exprima sustinerea in diferendul acesteia cu puterea politica a Poloniei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Ei au avut o intrevedere cu Malgorzata…

- Comisia Europeana a lansat luni o procedura de infringement impotriva Poloniei, prin trimiterea unei scrisori de notificare oficiala autoritatilor de la Varsovia, in legatura cu noua lege privind Curtea Suprema, releva Reuters si AFP, citate de agerpres. La data de 3 iulie, 27 dintre cei 72…

- Comisia Europeana va trimite Polonia la Curtea Europeana de Justitie din cauza unei legi noi privind pensionarea anticipata a 40% din judecatorii Curtii Supreme din Polonia, conform unor oficiali, scrie Reuters.Actiunea Comisiei a venit, probabil, prea tarziu pentru ca legea inaintata de guvernul…