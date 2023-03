Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 09-12 martie la Padina, in Munții Bucegi, Unitatea Canina Salvamont Suceava a susținut examenul de rebrevetare pentru confirmarea capacitații operative, informeaza vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba. ”Desfașurat in condiții meteorologice deosebite, des intalnite in activitatea…

- Consiliul Județean Suceava continua implicarea in organizarea de evenimente sub egida Anul Ciprian Porumbescu, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba. Astfel, dupa ce in perioada 11-13 februarie Iraclie Porumbescu, tatal lui Ciprian, a fost comemorat la Putna, Fratauții Noi și…

- Incepand de astazi, 10 februarie, la intrarea in sediul Consiliului Județean va intampina muzica lui Ciprian Porumbescu, Balada și Crai Nou,a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba. ”Aceeași atmosfera ambientala o veți regasi in perioada urmatoare la toate instituțiile…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, anunța deschiderea seriei de conferințe dedicate marelui compozitor Ciprian Porumbescu organizate de Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava. Prima manifestare are loc luni, 16 feb 2023, ora 11:00. Este vorba despre conferința științifica…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, anunța acordarea unui premiu special Ciprian Porumbescu in cadrul Festivalului-Concurs ”Buna Vestire” de la Fundu Moldovei. ”Inițiativa, prin care se dorește promovarea muzicii corale a marelui compozitor, vine in contextul instituirii prin…

- Consiliul Județean Suceava este implicat in mod direct in sprijinirea proiectului Autostrazii A7, tronsonul Pașcani – Suceava – Siret, a anunțat astazi la prima ora a dimineții președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Vineri, 13 ianuarie 2023, firma care lucreaza la Studiul de Fezabilitate…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrațieia a comunicat vineri faptul ca proiectul de cicloturism promovat de Consiliul Județean Suceava in asociere cu Consiliile Județene Bistrița-Nasaud și Mureș a fost aprobat la finanțare. Anunțul a fost facut de preșdintele Consiliului Județean,…

- Ansamblul Artistic Profesionist din Suceava a participat la filmarile pentru emisiunile de Revelion care vor fi difuzate de doua posturi naționale de televiziune. Anunțul a fost facut, la Radio Top, de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba. El a declarat ca cele doua canale de televiziune…