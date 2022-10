Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii județeni suceveni vor vota in ședința ordinara de luna aceasta aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetica a Spitalului Județean de Urgența "Sf. Ioan cel Nou" Suceava"in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența. Președintele Consiliului ...

- Ministerul Sanatații a publicat Ghidul beneficiarului pentru Investiția specifica I2.4 – Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta C12 – Sanatate. Ministerul Sanatații anunța ca unitațile medicale…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a anuntat in cadrul unei conferinte online, in data de 12 septembrie 2022, organizate impreuna cu Asociatia Municipiilor din Romania si Asociatia Oraselor din Romania ca intentioneaza sa lanseze in 15 septembrie 2022 apelul de proiecte in cadrul Planului National…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca a fost infiintat Comitetul interministerial al carbunelui, care are ca obiectiv principal coordonarea implementarii procesului de decarbonizare a sectorului energetic. „La sfarșitul lunii iunie am adoptat Ordonanța de Urgența privind decarbonizarea sectorului…

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat, luni, decizia Comisiei Europene privind aprobarea unei scheme de ajutoare de stat in valoare de 149 de milioane de euro pentru sprijinirea productiei de hidrogen din surse regenerabile, subliniind ca, astfel, Romania este mai aproape de materializarea obiectivelor…

- Eficientizarea energetica a cladirilor monument istoric, accesul la cultura in 50 de localitati din mediul rural si urban mic, program pilot pentru 40 de producatori si distribuitori de filme sunt reforme si investitii care vor fi facute in sectorul cultural prin Planului National de Redresare si…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a lansat miercuri apelul pentru burse individuale "Marie Sklodowska-Curie", din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, in valoare de 8 milioane de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- La Casa de Cultura din Cehu Silvaniei a avut loc vineri seara, 15 iulie 2022, gala de incheiere a celei de-a 19-a ediții a Taberei de dansuri, cantece și meșteșuguri populare „Zsibai”, un eveniment organizat in parteneriat de Consiliul Local și Primaria orașului Cehu Silvaniei, Centrul de Cultura și…