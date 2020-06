Consiliul Fiscal: Cheltuielile de personal au crescut in 2019 cu 18,8% fata de anul anterior Cheltuielile de personal au crescut in standarde cash cu aproximativ 16,2 miliarde lei (+18,8%) comparativ cu anul trecut, iar fata de anul 2016 acest agregat s-a majorat cu circa 45,8 miliarde lei (+79,5%), potrivit unui raport al Consiliului Fiscal.



"Comparativ cu anul 2018, cheltuielile de personal au crescut in standarde cash cu aproximativ 16,2 miliarde lei (+18,8%), iar fata de anul 2016 acest agregat s-a majorat substantial cu circa 45,8 miliarde lei (+79,5%). In urma majorarilor salariale din 2019, salariul mediu brut a ajuns la nivelul de 6.472 lei/luna in sectorul bugetar,…

