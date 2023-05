Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al Bancii Mondiale l-a ales miercuri in functia de presedinte pe fostul director general al Mastercard, Ajay Banga, pentru un mandat de cinci ani, insarcinand un expert in finante si dezvoltare nascut in India sa modernizeze institutia financiara, pentru a aborda schimbarile…

- Un republican de top din Senatul SUA i-a cerut marti presedintelui Joe Biden sa accepte planul partidului sau de a reduce cheltuielile, sau sa faca o contraoferta, in timp ce un democrat cheie a subliniat necesitatea unei cresteri ”curate” a plafonului datoriilor, care ar necesita sprijinul republican…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat marti ca a ajuns la un acord cu guvernul ucrainean pentru punerea in practica a unui plan de ajutorare in valoare totala de 15,6 miliarde de dolari, noteaza AFP.Planul urmeaza sa permita "sprijinirea redresarii economice treptate, creand in acelasi…

- „Nu putem considera in mod rezonabil ca China este impartiala” in ce priveste Ucraina, a afirmat un purtator de cuvant al Casei Albe, critica americana cea mai directa pana in prezent la adresa propunerii chineze de mediere in conflict, relateaza AFP. Beijingul „nu a condamnat” invazia rusa, „nu a incetat…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat luni ca Rusia ar trebui sa suporte costurile pagubelor provocate de invazia ei in Ucraina, dar exista „obstacole legale semnificative” in calea confiscarii activelor majore inghetate ale Rusiei, relateaza Reuters.

- Banca Mondiala a anuntat miercuri ca se asteapta sa aleaga un nou presedinte pana la inceputul lunii mai, pentru a-l inlocui pe David Malpass, care si-a anuntat demisia saptamana trecuta, dupa luni de controverse cu privire la opiniile sale cu privire la schimbarile climatice si presiunile secretarului…

- Statele Unite il nominalizeaza pe fostul sef al Mastercard Ajay Banga pentru a conduce Banca Mondiala (BM), a anuntat joi presedintele Joe Biden, transmite AP. Anuntul vine dupa demisia surprinzatoare a presedintelui Bancii Mondiale, David Malpass, inaintata saptamana trecuta. Malpass, numit de fostul…

- Președintele SUA a dat asigurari ca țara sa va continua sa sprijine Ucraina in lupta impotriva invadatorilor. Principalele cauze ale inflației globale sunt pandemia de coronavirus și razboiul din Ucraina. Despre acest lucru a anunțat marți, 7 februarie, președintele american, Joe Biden, in timpul discursului…