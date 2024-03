Stiri pe aceeasi tema

- Marele maestru de șah și activist politic Garry Kasparov a fost adaugat pe lista „teroristilor și extremiștilor” Rusiei. Fostul campion mondial de șah, de 60 de ani, a fost un oponent de multa vreme al președintelui Vladimir Putin. El a vorbit in mod repetat impotriva ofensivei militare a Rusiei in…

- Occidentul a impus sanctiuni ample impotriva exporturilor de energie ale Rusiei, incercand sa priveze Kremlinul de venituri cruciale din petrol si gaze, dupa ce Moscova si-a trimis armata in Ucraina, in februarie 2022. O amenintare a SUA de a lovi cu sanctiuni firmele financiare care fac afaceri cu…

- Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat joi ca orice atacuri din partea Ucrainei asupra locurilor din Rusia de lansare a rachetelor, folosind arme livrate de SUA si de aliatii lor, risca sa atraga un raspuns nuclear din partea Moscovei,…

- Un colaborator apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin a avertizat joi ca orice atacuri ucrainene asupra locurilor din Rusia de lansare a rachetelor, folosind arme livrate de SUA si aliatii lor, risca sa atraga un raspuns nuclear din partea Moscovei. Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al…

- Decretul care prevede acordarea cetațeniei ruse strainilor care intra in armata in timpul razboiului din Ucraina a fost semnat joi de președintele Vladimir Putin și publicat pe portaul oficial de informații juridice din Rusia, relateaza agenția spaniola EFE, citata de Agerpres.Potrivit decretului, personalul…

- Rusia a acuzat Ucraina sambata la ONU, in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate solicitata de Moscova, ca a comis un act de "terorism deliberat" si ca a folosit bombe cu dispersie in orasul rus Belgorod, noteaza AFP, citat de Agerpres.Rusia a promis ca va raspunde acestei lovituri…

- "Potrivit celor mai recente informatii, 12 adulti si doi copii au murit la Belgorod. In plus, 108 persoane, inclusiv 15 copii, au fost ranite", a scris pe Telegram Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta.Imaginile publicate de autoritati au aratat masini in flacari si cladiri cu geamurile sparte.Presedintele…

- Astfel, in timpul unei intalniri desfașurate la Moscova in luna martie a anului 2023, Vladimir Putin i-a comunicat lui Xi Jinping ca Rusia "va angaja eforturi militare in Ucraina pentru o perioada de cel puțin cinci ani," potrivit publicației Nikkei Asia, care face referire la sursele sale, așa cum…