- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Flagas preia Rombeer Crangasu si, implicit, cele 14 statii de carburanti din judetele Dambovita si Prahova detinute sub marca RBC Gas”, a informat autoritatea de concurenta. Eventualele observatii si puncte de vedere pot fi transmise autoritatii…

- “Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care MedLife preia grupul Medici’s”, anunta autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii Concurentei (nr. 21/1996), aceasta operatiune trebuie autorizata de Consiliul Concurentei. Autoritatea de concurenta va evalua aceasta concentrare…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Marcos Provit preia Polisano Pharma”, anunta autoritatea de concurenta. Polisano Pharma comercializeaza produse farmaceutice si parafarmaceutice in magazine specializate. Compania are 12 farmacii in judetul Sibiu, 9 farmacii in municipiul Sibiu,…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. intentioneaza sa preia pachetul majoritar de actiuni al Be Shaping The Future S.p.A”, anunta autoritatea de concurenta. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. este un furnizor italian de servicii IT…

- ” Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Golden Food Snacks preia compania Derpan”, precizeaza autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, aceasta operatiune trebuie autorizata de Consiliul Concurentei. ”Autoritatea de concurenta va evalua…

- Consiliul Concurenței a anunțat joi ca a sancționat Mega Image cu amenda in valoare de 10,08 milioane lei (aproximativ doua milioane euro) pentru furnizarea de informații inexacte privind prețurile unor produse de baza, precum uleiul de floarea-soarelui, informeaza Hotnews. Autoritatea de concurența…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care APS Zeta S.A intentioneaza sa achizitioneze un portofoliu de credite neperformante, creante din leasing si active, de la entitati membre ale Grupului Bank of Cyprus”, anunta autoritatea de concurenta. Eventualele observatii si puncte de vedere pot…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care ABC Medicover Holdings B.V. intentioneaza sa preia Laurus Medical SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Grupul Medicover este un furnizor specializat de servicii de diagnosticare si asistenta medicala, concentrandu-se pe pietele din Europa Centrala…