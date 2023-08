IPJ Buzau:Retinut pentru nerespectarea ordinului de protectie si lovire sau alte violente

Nr. 281 din 24 august 2023 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din ziua de 23 august 2023 Importanta preventiei in a fi in siguranta In ziua de 23 august a.c., politistii din cadrul Compartimentului Analiza… [citeste mai departe]