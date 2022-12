”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Automobile Bavaria SRL si AB Immo Timisoara SRL au preluat unele active apartinand XCars Store SRL si AMG Estates SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Printre activele preluate se numara echipamente, piese de schimb, autorizatii, terenul si cladirea apartinand AMG. XCars Store SRL activeaza in domeniul comertului cu autoturisme si autovehicule usoare sub 3,5 tone. In plus, compania presteaza servicii tehnice de reparatii a autoturismelor si vehiculelor comercializate. AMG inchiriaza si subinchiriaza bunuri imobiliare proprii sau inchiriate.…