”Consiliul Concurentei a autorizat operatiunea prin care Complexul Energetic Oltenia si Alro intentioneaza sa creeze impreuna o companie pentru a realiza o centrala electrica cu ciclu combinat pe gaz natural (CCGT) la Isalnita, in judetul Dolj”, anunta autoritatea de concurenta. CE Oltenia anunta in octombrie 2022 ca producatorul de aluminiu Alro a fost selectat in urma unui proces angajant de selectie organizat de Complexul Energetic Oltenia pentru a construi impreuna centrala electrica pe gaze naturale de la Isalnita, cu o capacitate de 850 MW. Centrala va furniza energie electrica sistemului…