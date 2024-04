Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai importante proiecte de energie regenerabila din Romania ar putea fi intarziat, dupa ce Comisia Europeana a inceput o investigație asupra a doua dintre companiile care s-au inscris la licitație. Ambele au legaturi cu China.

- „Acum, despre aceste calcule cu siguranta ministrul Finantelor poate sa va dea explicatiile de rigoare, dar despre deficit si situatia Romaniei in an electoral pot sa va spun ca am avut, atunci cand s-a construit bugetul, discutii cu toti factorii implicati si i-am rugat sa construiasca un buget care…

- In prezent, Comisia Europeana mai evalueaza a treia cerere de plata, de 2 miliarde de euro net, depusa de Romania in cadrul PNRR, inca din decembrie 2023, in condițiile in care autoritațile de la București au cerut 2 luni suplimentare pentru perioada de evaluare a acestei cereri, a declarat Veerle Nuyts,…

- Comisia Europeana a aprobat 204 milioane de euro nerambursabili din Fondul de Modernizare pentru inlocuirea unor locomotive vechi cu material rulant nou, a anuntat, joi, Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF). „Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) anunta asigurarea finantarii nerambursabile…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, anunta joi ca PNL sprijina antreprenorii care incep o afacere de la zero iar definirea unei microintreprinderi prin pragul de 500.000 euro al cifrei de afaceri anuale este esentiala pentru a permite unei companii sa creasca. Liderul PNL afirma ca, daca aprobarea celei…

- Planul Național Integrat in Domeniul Energiei și Schimbarilor Climatice 2021-2030, elaborat de Ministerul Energiei, nu a reușit sa convinga deloc Comisia Europeana. Instituția europeana a cerut clarificari in aproape toate punctele din planul romanesc, dar și modificari substanțiale. In ce privește…

- Romania face eforturi importante in ceea ce privește reactoarele de mici dimensiuni, care ar putea-o transforma in lider in domeniul tehnologiilor curate. Pana in prezent, insa, minireactoarele modulare nu au fost testate, scrie Politico, care a facut un reportaj in județul Dambovița. La Doicești, in…

- Din cauza pierderilor uriașe, la unison, marile sindicate ale fermierilor și mai multe state europene, inclusiv Franța și Romania, au cerut o prelungire a acestei derogari.Comisia Europeana analizeaza deja masura. In paralel, reprezentanții de la Bruxelles analizeaza daca masura prin care produsele…