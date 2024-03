Planul Național Integrat in Domeniul Energiei și Schimbarilor Climatice 2021-2030, elaborat de Ministerul Energiei, nu a reușit sa convinga deloc Comisia Europeana. Instituția europeana a cerut clarificari in aproape toate punctele din planul romanesc, dar și modificari substanțiale. In ce privește inlocuirea carbunelui cu energia nucleara Comisia Europeana a cerut detalii despre reactoarele modulare, pe […] The post S-a prins și Comisia Europeana. Romania nu are cu ce inlocui carbunele first appeared on Ziarul National .