- Albert Caraian, consilier din partea PSD la Primaria Sectorului 1, din Capitala,a intrat in direct, prin apel video, in sedinta de Consiliu Local, in timp ce se afla la dus. Imaginile au fost postate de USR Sector 1. In urma acestui incident, consilierul PSD și-a dat demisia. Anunțul a fost facut chiar…

